США не рассматривали возможность отключения РФ от SWIFT в случае дальнейшей агрессии против Украины

По словам пресс-секретаря американского президента, США продолжают сотрудничество с европейскими партнерами по "серьезным последствиям", если Россия нападет на Украину.
В администрации Байдена опровергли информацию европейских СМИ о том, что США и Европейский союз вроде бы отказались от идеи отключения РФ от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.
Об этом заявила во время брифинга 18 января спикер Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов.
Она отметила, что если Кремль решится напасть на Украину, то ответ США будет "серьезным" для РФ.
"Никакие варианты не исключались. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если она прибегнет к новому вторжению в Украину", — сказала Псаки.
Стоит отметить, что немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщило, что США и ЕС не рассматривают возможность отключения Кремля от SWIFT.
Напомним:
- Ранее Европарламент принял резолюцию о возможном отключении России от платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря.
- В то же время глава второго по величине банка России "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Он сказал, что Россия такое решение "переживет", но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.
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В Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали в среду, 12 января.
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