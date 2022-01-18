США не рассматривали возможность отключения РФ от SWIFT в случае дальнейшей агрессии против Украины

США не рассматривали возможность отключения РФ от SWIFT в случае дальнейшей агрессии против Украины

По словам пресс-секретаря американского президента, США продолжают сотрудничество с европейскими партнерами по "серьезным последствиям", если Россия нападет на Украину.

В администрации Байдена опровергли информацию европейских СМИ о том, что США и Европейский союз вроде бы отказались от идеи отключения РФ от международной платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины.

Об этом заявила во время брифинга 18 января спикер Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов.

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Она отметила, что если Кремль решится напасть на Украину, то ответ США будет "серьезным" для РФ.

"Никакие варианты не исключались. Мы продолжаем тесные консультации с европейскими партнерами по поводу серьезных последствий для России, если она прибегнет к новому вторжению в Украину", — сказала Псаки.

Стоит отметить, что немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщило, что США и ЕС не рассматривают возможность отключения Кремля от SWIFT.

Напомним:

Ранее Европарламент принял резолюцию о возможном отключении России от платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря.

от платежной системы SWIFT из-за любой новой агрессии в отношении Украины. Соответствующую резолюцию абсолютным большинством голосов принял главный законодательный орган Евросоюза 16 декабря. В то же время глава второго по величине банка России "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину. Он сказал, что Россия такое решение "переживет" , но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран.

, но это будет "недружественное мероприятие" со стороны западных стран. В Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали в среду, 12 января.

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