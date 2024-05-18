США не разрешали Украине использовать свое оружие для ударов по России — Белый дом

Вашингтон не поощряет Киев нанести удары по территории РФ оружием США.
Политики администрации президента Джо Байдена не изменилась в вопросе использования Украиной оружия США для нанесения ударов по целям на территории России.
Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки.
Он заявил, что Вашингтон не поощряет Киев нанести удары по территории РФ оружием США.
"Мы не поощряем и не делаем атаки с использованием оружия, переданного США, внутри российской территории. Это политика, которая осталась неизменной", – сказал Кирби.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что вооружение, которое Соединенные Штаты Америки предоставляют украинским Вооруженным силам в рамках военной помощи, предназначено для использования на территории Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден попал в ловушку обещаниями помощи и страхом эскалации войны в Украине.
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