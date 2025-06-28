США не смогли уничтожить ключевой ядерный объект в Исфахане: военные назвали причину

Исфахан / © haaretz.co.il

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Соединенные Штаты не использовали бомбы для уничтожения бункеров против ядерного объекта в иранском Исфахане из-за чрезмерной глубины его расположения.

Об этом во время закрытого брифинга заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, сообщает CNN со ссылкой на нескольких присутствующих сенаторов.

Объект в Исфахане считается одним из ключевых в ядерной инфраструктуре Ирана — именно там, по оценкам американской разведки, хранится почти 60% обогащенного урана страны. Но вместо авиаудара по глубоко спрятанным туннелям США ограничились запуском крылатых ракет «Томагавк» с подводной лодки. Зато объекты в Фордо и Натанзе были атакованы самолетами B-2, которые сбросили более десятка бомб, предназначенных для разрушения бункеров.

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По словам сенатора-демократа Криса Мерфи, некоторые иранские мощности расположены настолько глубоко, что США «никогда не смогут до них добраться».

Среди законодателей, посетивших брифинг, разошлись оценки эффективности операции. Республиканцы заявили, что уничтожение урана не входило в миссию.

«Целью миссии было ликвидировать определенные аспекты их ядерной программы. Они были ликвидированы. Избавление от ядерного материала не было частью миссии», — сказал конгрессмен Грег Мерфи.

«Вот где мы находимся: программа была уничтожена на этих трех объектах. Но у них все еще есть амбиции. Я не знаю, где находятся 900 фунтов высокообогащенного урана. Но он не был среди целей там», — отметил Линдси Грэм.

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Несмотря на заявления об успешности ударов, спутниковые снимки свидетельствуют: Иран, вероятно, подготовился к атаке. По данным эксперта по ядерной безопасности и профессора Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюиса, на снимках от 26 июня зафиксирована активность возле одного из туннельных входов в Исфахане. В частности, была зафиксирована активность транспортных средств, а уже утром 27 июня один из въездов был расчищен от препятствий.

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) в своей предварительной оценке сообщило, что в результате ударов надземные объекты в Фордоу, Натанзе и Исфахане получили повреждения — от умеренных до сильных.

«Эти удары нанесли значительный ущерб этим трем объектам. Но Иран все еще имеет знания, чтобы восстановить ядерную программу. И если у них все еще есть этот обогащенный материал, и если у них все еще есть центрифуги, и если у них все еще есть возможность очень быстро переместить эти центрифуги в то, что мы называем каскадом, мы не отбросили эту программу на годы. Мы отбросили ее на месяцы», — отметил Крис Мерфи.

Удар США по иранским ядерным объектам

Как сообщало ранее издание CNN со ссылкой на внутренний отчет американской разведки, удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане действительно нанесли материальный ущерб, но не привели к «полному уничтожению», как ранее заявлял президент Дональд Трамп. Сам Трамп назвал отчет «очень неубедительным» и призвал уволить журналистку CNN Наташу Бертран.

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В свою очередь, директор Национальной разведки Тулси Габбард написала в X (Twitter), что якобы есть «новые доказательства», подтверждающие полное уничтожение иранских объектов.

«Пропагандистские СМИ применили свою обычную тактику: выборочно публикуют части незаконно полученных оценок секретной разведки», — заявила Габбард и отметила, что целью утечки было «подорвать лидерство Трампа».

В то же время европейские разведслужбы не разделяют оптимизма. По их данным, Иран мог заранее переместить часть запасов высокообогащенного урана в более безопасные места, и эти запасы, «вероятно, остаются в значительной степени неповрежденными».

В Тегеране также подтвердили, что некоторые объекты получили повреждения.

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Стоит отметить, что в четверг министр обороны США Пит Гегсет во время пресс-конференции эмоционально отреагировал на вопрос журналистки Fox News Дженнифер Гриффин об Иране.