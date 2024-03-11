США не смогут восстановить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс

Джо Байден напомнил, что он еще в прошлом году пригласил у Конгресса 92 млрд долларов на нужды национальной безопасности, включавшего деньги для Украины.

Соединенные Штаты Америки не смогут восстановить помощь Украине, если деньги для этого не выделит Конгресс.

Об этом говорится в проекте бюджета США на 2025 год финансовый год, который представил президент США Джо Байден.

В бюджете глава американского государства повторил свой призыв немедленно выделить деньги для помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Байден напомнил, что он еще в прошлом году запросил у Конгресса 92 млрд долларов на нужды нацбезопасности, который включал деньги для Украины. Запрос также позволит сделать значительные инвестиции в американскую оборонную промышленную базу, что поможет создать и сохранить рабочие места в десятках штатов по всей Америке.

"Если Конгресс не примет решение по этому чрезвычайному запросу, Соединенные Штаты не смогут продолжать оказывать поддержку Украине для удовлетворения ее потребностей на поле боя, поскольку она ежедневно защищается от российских атак, оказывать крайне необходимую военную поддержку союзникам и партнерам, осуществлять критически важные инвестиции в ОПК или поддерживать жизненно важную помощь и развитие в некоторых из наиболее уязвимых районов мира", – подчеркнул президент США.

По словам Байдена, проект бюджета на 2025 финансовый год не может решить проблему критически важной поддержки Украины, для чего требуется решение Конгресса.

Что предшествовало

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США так и не принял помощь Украине.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки.

Ранее в CNN назвали новый срок рассмотрения плана помощи Украине.

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