США не успевают производить оружие, чтобы удовлетворить спрос - Politico

Американская промышленность не успевает производить достаточное количество боеприпасов из-за большого спроса, возникшего после российского вторжения в Украину.

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Об этом информирует издание Politico.

В США подготовили первую в истории Национальную оборонно-промышленную стратегию, которая будет обнародована Пентагоном в ближайшее время. Основной задачей стратегии станет всесторонний обзор того, что необходимо Министерству обороны США, чтобы повысить эффективность и скорость производства вооружений для нужд армии.

В документах указывается, что во время пандемии коронавируса были оголены цепочки снабжения. Также российское вторжение в Украину и нападение ХАМАС на Израиль показали "совершенно другой набор промышленных требований и соответствующих рисков", поскольку США спешат производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

"Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях производственных цепочек поставок", — говорится в докладе.

Кроме того, в отчете указывается, что для решения проблем Пентагон будет развивать инновационные и более устойчивые цепочки поставок, а также инвестировать в малый бизнес.

Соединенные Штаты также планируют задействовать иностранных партнеров, чтобы удовлетворить рыночный спрос.

"Мы должны привлекать участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто раньше не имел отношения к Министерству обороны или оборонного производства", — говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом в Соединенные Штаты, где будет убеждать законодателей увеличить помощь для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых сторонников Украины.

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