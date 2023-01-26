США не успеют отправить Украине танки Abrams до нового наступления - Нуланд

Осенью украинским военным силам эта техника была не нужна, считают в Госдепе США.

США не смогут отправить Украине свои танки Abrams до весны, аргументируя это тем, что тяжелая техника требует больше времени на доставку.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената в четверг, 26 января.

Также читайте Совместные учения вооруженных сил РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум на неделю

"Даже если мы утвердили их передачу вчера (25 января – ред.), понадобится некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится до наступления весной", – подчеркнула Нуланд.

Также она объяснила, почему США не могли раньше принять решение отправить танки Украине. Нуланд сказала, что в Госдепе наблюдали за каждым этапом украинцев. Осенью украинским военным силам эта техника была не нужна.

"На каждом этапе мы смотрели, что нужно украинцам, что они просили. Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать при наступлениях в районе Херсона и Харькова, но теперь им нужно больше", – подчеркнула она.

Танки Abrams Украине

Напомним, президент США Джо Байден в среду, 25 января, во время обращения в Белом доме объявил о передаче Украине танков Abrams. Американский лидер отправит Киеву целый батальон танков – это 31 единица. По его словам, это рекомендовал сделать министр обороны Остин.

В Пентагоне рассказали, что кроме современных танков, туда вошло и другое вооружение, среди которого:

восемь тактических машин для восстановления оборудования;

вспомогательные транспортные средства и оборудование;

финансирование обучения, обслуживания и поддержка.

Стали известны сроки прибытия "Леопардов" и подарков от Великобритании и США

Читайте также: