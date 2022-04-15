США не верят, что на крейсере "Москва" во время затопления было ядерное оружие

США не верят, что на крейсере "Москва" во время затопления было ядерное оружие

США наблюдали за российскими военными на предмет любого необычного перемещения ядерного оружия.

Соединенные Штаты не верят, что российский крейсер "Москва", который 14 апреля утонул в Черном море после того, как ВСУ был подбит, имел ядерное оружие. Об этом свидетельствуют последние оценки американской разведки.

Об этом сообщили CNN двое высокопоставленных американских чиновников, ознакомленных с разведкой США.

Отмечается, что США наблюдали за российскими военными на предмет какого-либо необычного перемещения ядерного оружия до сих пор не обнаружили таких перемещений.

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Один высокопоставленный чиновник США считает, учитывая, что "Москва" был крейсером противовоздушной обороны, то такое размещение на борту ядерного оружия "было бы особенно необычным".

Раньше руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на самом крупном военном судне РФ "Москва" могли быть две ядерные боеголовки.

Напомним, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

Вечером 14 апреля в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул во время шторма в Черном море. По данным российского оппозиционера, бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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