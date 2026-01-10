- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 80
- Время на прочтение
- 2 мин
США не видели такого лидера со времен Линкольна: Келлог сделал громкое заявление о Зеленском
Келлог рассказал, как убеждал Трампа, что Зеленский похож на него: упрям, медиа и не боится говорить правду.
Американский генерал Кит Келлог , длительное время являвшийся специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны, заявил, что Америка не видела такого лидера, как президент Украины Владимир Зеленский, со времен Авраама Линкольна.
Деталями своих разговоров с Трампом и отношением к украинскому лидеру Келлог поделился в интервью ITV News .
«Жесткий сукин сын»
Характеризуя украинского лидера, Келлог использовал недипломатическую, но исполненную лексики.
«Он жесткий сукин сын. И он становится все более сосредоточенным», – отметил генерал.
Разговор с Трампом
Келлог вспомнил, как однажды прямо сказал Дональду Трампу о его сходстве с Зеленским.
«Я помню, как однажды сказал президенту Трампу: „Сэр, он очень похож на вас“. И была такая реакция: „Оу?“. Я ответил: "Я не говорю о телосложении... Но он упрям. Он имеет собственное мнение. Он не боится его высказывать. И он знает, как использовать медиа"", - рассказал Келлог.
Сравнение с Линкольном
Наиболее резонансным стало заявление генерала об историческом масштабе фигуры Зеленского. Келлог признался, что в свое время получил порцию критики за то, что назвал украинского президента «смелым лидером, ведущим борьбу».
«Я сказал людям в администрации: „Мы в Соединенных Штатах не видели лидера, подобного ему, со времен Авраама Линкольна“», — подчеркнул Келлог.
Он объяснил это тем, что Линкольн, как и Зеленский, вел войну за выживание нации на собственной земле, и это делает их опыт уникальным и соразмерным.
Напомним, в начале своей второй каденции Трамп поссорился с Келлогом из-за его высказывания о Владимире Зеленском, фактически отстранив своего спецпредставителя от реального влияния на процессы.