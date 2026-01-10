США не видели такого лидера со времен Линкольна: Келлог сделал громкое заявление о Зеленском

Бывший спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог / © скриншот с видео

Американский генерал Кит Келлог , длительное время являвшийся специальным представителем президента США Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны, заявил, что Америка не видела такого лидера, как президент Украины Владимир Зеленский, со времен Авраама Линкольна.

Деталями своих разговоров с Трампом и отношением к украинскому лидеру Келлог поделился в интервью ITV News .

«Жесткий сукин сын»

Характеризуя украинского лидера, Келлог использовал недипломатическую, но исполненную лексики.

«Он жесткий сукин сын. И он становится все более сосредоточенным», – отметил генерал.

Разговор с Трампом

Келлог вспомнил, как однажды прямо сказал Дональду Трампу о его сходстве с Зеленским.

«Я помню, как однажды сказал президенту Трампу: „Сэр, он очень похож на вас“. И была такая реакция: „Оу?“. Я ответил: "Я не говорю о телосложении... Но он упрям. Он имеет собственное мнение. Он не боится его высказывать. И он знает, как использовать медиа"", - рассказал Келлог.

Сравнение с Линкольном

Наиболее резонансным стало заявление генерала об историческом масштабе фигуры Зеленского. Келлог признался, что в свое время получил порцию критики за то, что назвал украинского президента «смелым лидером, ведущим борьбу».

«Я сказал людям в администрации: „Мы в Соединенных Штатах не видели лидера, подобного ему, со времен Авраама Линкольна“», — подчеркнул Келлог.

Он объяснил это тем, что Линкольн, как и Зеленский, вел войну за выживание нации на собственной земле, и это делает их опыт уникальным и соразмерным.

Напомним, в начале своей второй каденции Трамп поссорился с Келлогом из-за его высказывания о Владимире Зеленском, фактически отстранив своего спецпредставителя от реального влияния на процессы.