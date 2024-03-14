США не видят признаков, что РФ хочет применить ядерное оружие в Украине после новых угроз Путина

Соединенные Штаты соответственно не видят причин для корректировки своей ядерной позиции.

В США не видят никаких признаков, что Россия готовится к применению ядерного оружия в Украине.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

По его словам, США также не видят оснований для корректировки собственной ядерной позиции после комментариев Владимира Путина.

Глава Кремля ранее заявлял, что в случае введения американских военных в Украину Россия "отнесется к ним как к интервентам". В то же время Путин повторил кремлевский нарратив о том, что России "невозможно нанести поражение на поле боя, Запад якобы это понял".

Однако американский чиновник сказал, что диктатор "похоже, повторяет ядерную доктрину России", согласно которой они будут использовать ядерное оружие в случае угрозы их суверенитету.

Кроме этого, спикер Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Уотсон заявила, что "ядерная риторика России была безрассудной и безответственной в течение начатой ею войны против Украины".

"Это Россия жестоко вторглась в Украину без провокации или оправдания, и мы будем продолжать поддерживать Украину, когда она защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", — подчеркнула спикер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отреагировал на заявление Владимира Путина о том, что Россия "теоретически" может применить ядерное оружие, если будет угроза его территориальной целостности или существованию, но ей это не нужно.

Напомним, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ "готова к ядерной войне".

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что ядерное оружие в первую очередь является "оружием сдерживания, этаким последним козырем в войне".

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