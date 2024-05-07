США не видят признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие — Госдеп

Вместе с тем российская ядерная риторика безрассудна.

В Государственном департаменте заявили, что пока не видят никаких признаков того, что РФ намерена использовать тактическое ядерное оружие.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он заявил, что российская ядерная риторика безрассудна.

"Риторика России — ядерная риторика — безрассудна и безответственна на протяжении всего конфликта", — подчеркнул спикер.

Вместе с тем, по его словам, в США не видят оснований, чтобы менять позиции собственных ядерных сил в ответ на эти заявления.

Кроме того, Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты "не видят никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что в США ответили, будут ли Путина признавать президентом после "инаугурации".

Кроме того, мы ранее информировали, что поручение Путина провести в России обучение с применением нестратегического ядерного оружия – это попытка повысить ставки в преддверии запланированного саммита мира.

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