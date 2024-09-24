США не видят смысла предоставлять Украине дальнобойное оружие — Washington Post

Эксперты и аналитики рассказали, что оружия хватит только на короткое время.

Отказ США ослабить ограничения на использование Украиной западных ракет для нанесения ударов по территории России обострил раскол среди союзников. Украина возмущена очередной неудачей в попытках замедлить наступление России, в то время как ее крупнейший союзник учитывает возможную реакцию Москвы.

Об этом пишет Washington Post.

Последний запрос Украины заключается в получении разрешения использования американских ракетных систем ATACMS и других боеприпасов дальнего действия для поражения стратегических целей на территории России, в частности аэродромов. Этот запрос будет озвучен президентом Владимиром Зеленским во время встречи с президентом Джо Байденом в Вашингтоне. Украинцы ожидали, что Байден уже одобрит этот запрос, иллюстрирующий растущий разрыв между странами после более чем двух лет после российского вторжения.

В Вашингтоне идет обсуждение, которое разделяет администрацию Байдена и Конгресс. Партнеры США в Европе запутаны, поскольку некоторые из них открыто выступают за предоставление Украине разрешения на большее число трансграничных ударов. Американские чиновники утверждают, что не видят причин для изменения своей позиции, хотя украинцы уже привыкли к тому, что их запросы на вооружение, такие как танки и ракеты большой дальности сначала отклоняли, а потом все же давали согласие.

Киев считает, что у россиян есть более решительные союзники, чем они. Во время встречи Зеленского с Байденом, украинская делегация стремится представить свой "план победы" как возможность для Байдена покинуть пост с успешным наследием помощи Украине в войне против России.

Важным аспектом этого плана есть возможность поражения российских целей на их территории. Украинцы стремятся нанести удары по самолетам, которые запускают бомбы, но эти аэродромы пока вне досягаемости разрешенного им западного вооружения.

Также украинцы желают больше свободы в избрании целей, включая энергетическую инфраструктуру, поскольку удары по ней могут ограничить финансирование российских военных усилий. В то же время украинские вооруженные силы зависят от американских координат для своих ударов, поскольку без них их ракеты вряд ли достигнут цели.

Американские чиновники утверждают, что запасы ATACMS ограничены, и открытие российской территории для ударов окажет ограниченное влияние на поле боя. Они считают, что более стратегически продолжать поражать цели в Крыму, как это делала Украина раньше.

Несмотря на это европейские военные чиновники считают, что разрешение на глубокие удары по России может нарушить ее логистику и нацелиться на командные центры. Чем дольше Украине придется ждать разрешений, тем менее эффективными станут эти возможности.

Дискуссии внутри администрации США продолжаются, и члены Совета национальной безопасности пытаются урегулировать разногласия между Министерством обороны и Государственным департаментом. Украинские чиновники утверждают, что публичное давление возникло из отчаяния, когда частные запросы не имели успеха.

Некоторые европейские страны также поддерживают запрос Украины в США о снятии ограничений. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что вопрос будет обсуждаться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Тем не менее, решение о применении ракет на большие расстояния связано с риском эскалации, и, как отмечает европейский чиновник, даже если дебаты публичны, это не дает России военного преимущества.

Хотя украинские чиновники благодарны за иностранную военную помощь, они подчеркивают, что платят высокую цену, и любые задержки с применением оружия приводят к потерям их солдат. Они призывают к решительным действиям и считают, что пора принимать решения, поскольку балансирование является побочным продуктом управления кризисом, а не хорошей стратегией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский представил ключевые аспекты "Плана Победы", являющегося частью глобальной стратегии для завершения войны и восстановления мира на справедливых условиях.

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