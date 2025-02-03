В то время как Украина борется за каждый квадратный километр, США поставили всего половину обещанной военной помощи.

Несмотря на заявления команды Джо Байдена об увеличении пособия с октября до дня инаугурации, ежемесячное пособие от США составляло всего 1,1 млрд долларов, что соответствует среднему уровню за первые два года войны.

Об этом пишет Reuters.

По информации помощников конгрессменов и других источников, к ноябрю было поставлено лишь около половины обещанной помощи на 2024 год, а к декабрю – лишь 30% обещанных бронированных машин.

За последний год каденции Байдена Украина лишилась почти всех территорий, которые она вернула во время преимущественно безрезультатного контрнаступления 2023 года. Российские войска, по данным Института изучения войны, захватывали в среднем 20 квадратных километров земли ежедневно, заявляя о контроле над территорией, эквивалентной Манхэттену, каждые три дня.

Напомним, 9 января США объявили о последнем пакете помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. Этот пакет включает в себя важные военные поставки, в частности для усиления обороны Украины.

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