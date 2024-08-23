США не запрещают Украине использовать оружие для ударов по РФ — Пентагон

Соединенные Штаты не запрещают Украине использовать предоставленное оружие для ведения ответного огня, чтобы защитить свое приграничные регионы, в том числе на Курщине.

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Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак в этом пограничном регионе, — сказала она. — И этот пограничный регион действительно включает Курск, он действительно включает Сумы, и поэтому они защищают себя от нападений России в пределах этого региона "

Спикер Пентагона подчеркнула, что США поддерживают Украину и делают все возможное, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым на поле боя.

"Мы поддерживаем Украину в целом. Когда речь идет о Курске, у нас есть понимание исходя из того, что изложил президент Зеленский – они хотят создать буферную зону", — сказала она, комментируя операцию ВСУ на Курщине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.

Кроме того, мы также информировали, что Украина получит от США очередной пакет военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.

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