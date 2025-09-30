Патрульный самолет ВМС США P-8 Poseidon / © Getty Images

США перебросили в Норвегию военные самолеты P-8 Poseidon, способные обнаруживать подводные лодки и проводить разведывательные операции. Также известно об их активности в Балтийском море вблизи российских территорий.

Об этом сообщает Newsweek.

Издание обратилось за комментарием в Министерства обороны и иностранных дел России. В Военно-морских силах США на запрос не ответили сразу.

В статье говорится, что появление в Северной Европе патрульного самолета ВМС США P-8 Poseidon, используемого для противолодочных, противокорабельных и разведывательных миссий, совпадает с усилением оборонительных мер НАТО в Балтийском регионе. Это происходит на фоне угроз России для подводной инфраструктуры и сообщений о подозрительной активности дронов в Польше, Дании и Норвегии.

Регулярное размещение американских сил в поддержку НАТО — включая эсминцы, которые в конце августа действовали вблизи Арктики, — происходит после резкого изменения риторики президента США Дональда Трампа относительно войны России против Украины. Он заявил, что Киев может вернуть все утраченные территории, и рассматривает возможность передать Украине крылатые ракеты для ударов на большие расстояния.

Аналитик Osinttechnical в соцсети X сообщил, что спутниковые снимки от 23 сентября, вероятно, зафиксировали на военном терминале аэропорта Гардермоен под Осло два-три P-8.

Аналитик также сослался на данные авиатрекеров, которые показали, что один из этих самолетов выполнял миссию над Балтийским морем возле Калининграда. Этот город является важной военной базой РФ в регионе, а Балтийское море после вступления Финляндии и Швеции в Альянс все чаще называют «озером НАТО».

Представитель оперативного штаба Вооруженных сил Норвегии подтвердил газете Dagbladet, что несколько американских P-8 выполняют задачи из Гардермоена, поддерживая «союзническую активность» в прилегающих районах.

Опубликованные ранее фото свидетельствуют, что один из самолетов P-8, расположенный на базе Кефлавик в Исландии, в июле участвовал в миссии НАТО под названием Baltic Sentry, направленной на усиление способности Альянса реагировать на угрозы.

Издание напомнило, что на январском саммите союзников НАТО в Балтийском регионе прозвучало заявление: «Мы приветствуем запуск усиленной программы бдительности Baltic Sentry, которая призвана улучшить ситуационную осведомленность и сдержать враждебную активность. Мы поддерживаем усилия союзников по развертыванию дополнительных сил на море, в воздухе, на суше и под водой, чтобы усилить бдительность и сдерживание».

Пока неизвестно, планирует ли Пентагон увеличить количество сил и техники в Европе для поддержки миссии Baltic Sentry и обеспечения безопасности союзников в регионе.

Что известно о самолетах P-8?

По информации Boeing, P-8 может дозаправляться в воздухе, что позволяет ему проводить длительные патрулирования над океаном. На сайте Boeing отмечается: «P-8 осуществляет морскую разведку и наблюдение благодаря проверенному комплексу сенсоров — радарам с режимами обратного и синтетического апертурного обзора, системам поиска и навигации, а также перископному оборудованию. Эти системы оптимизированы для боевого морского патрулирования, способного обнаруживать, идентифицировать и отслеживать надводные и подводные цели».

Кроме США, эту модель самолета используют ВВС Норвегии и Великобритании.

К слову, НАТО решило усилить свою миссию в Балтийском море, отправив туда фрегат противовоздушной обороны и дополнительные силы. Это является ответом на инциденты с дронами над Данией вблизи военных объектов.