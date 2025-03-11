США немедленно отменяют паузу в помощи по безопасности Украине — совместное заявление

Отменят ли Соединенные Штаты перерыв в обмене разведданными?

После переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают помощь в сфере безопасности Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде.

Напомним, ранее в США заявили о "положительных" новостях по встрече делегаций из Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц еще днем 11 марта прокомментировал первый раунд переговоров в Джидде.