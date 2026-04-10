США неожиданно подняли в небо "самолет Судного дня"
Эти самолеты задействуются только в случае угроз национального масштаба — атаке на руководство страны или риска ядерного конфликта.
В США заметили «самолет Судного дня». Его появление вызывало тревогу, но такие полеты не всегда представляют опасность.
Об этом сообщает IDR.
Воздушный командный пункт E-4B Nightwatch ВВС США совершил серию тренировочных полетов над авиабазой Оффатт в штате Небраска.
Самолет выполнил не менее шести круговых маневров в районе базы, после чего продолжил полет в сторону соседних районов.
E-6 Mercury выполняет функции воздушного командного пункта при чрезвычайной ситуации национального масштаба. В частности, передавая приказы о запуске ядерного оружия от имени президента США атомным подлодкам с баллистическими ракетами, межконтинентальным баллистическим ракетам и стратегическим бомбардировщикам.
Появление таких самолетов традиционно связывают с подготовкой к чрезвычайным ситуациям. Однако эксперты подчеркивают, что сам факт полета не означает непосредственной угрозы. Эти машины регулярно выполняют тренировочные миссии и поддерживают постоянную готовность к экстренным сценариям.
ВМС США эксплуатируют две боевые эскадрильи самолетов E-6B Mercury. Их основной базой является авиабаза Тинкер в Оклахоме, но самолеты регулярно выполняют полеты из других баз.