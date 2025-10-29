США неожиданно выводят войска из нескольких стран ЕС: в чем дело

Армия США / © Reuters

США приступили к выводу около 800 военнослужащих из Румынии. Войска также покинут Болгарию, Венгрию и Словакию.

Об этом объявили на саммите НАТО в понедельник, передает G4Media.ro.

Выведенные солдаты присоединятся к уже находящимся в Германии частям и должны были участвовать в ротации в Восточной Европе. Военные дислоцированы на базах Михаила Когелничана, Девесела и Кимпия-Турзий. Пока неизвестно, из каких баз будет выведено 800 военных.

Решение Белого дома вступает в силу немедленно, но Конгресс США может теоретически его изменить. Оно связано со стратегическим приоритетом администрации президента Дональда Трампа по переориентации военных ресурсов на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Несмотря на сокращение, в Румынии остаются около 1000 американских военных с техникой – самолетами, беспилотниками и вооружением.

Министерство обороны США сообщило, что союзники были проинформированы об изменении численности сил в рамках глобальной переоценки присутствия американских войск в Европе.

Решение предусматривает прекращение ротации бригад в нескольких странах НАТО. Приблизительно тысяча военных останется в Румынии для сдерживания потенциальных угроз и поддержания региональной безопасности.

Как отмечает Kiev Post, сокращение численности войск не превышает одного батальона и не повлияет на основные операции США в регионе. Пентагон объясняет это необходимостью освободить ресурсы для усиления присутствия в Западном полушарии и противодействия Китаю в Тихоокеанском регионе.

