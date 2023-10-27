Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

США обещают ответить на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке в "избранное время и способ"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1691
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
США обещают ответить на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке в "избранное время и способ"

Джон Кирби / Фото: Associated Press

Обстрелы были совершены поддерживаемыми Ираном группировками.

Соединенные Штаты выберут время и способы ответа на атаки на американские базы на Ближнем Востоке.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что США оставляют за собой право отреагировать на обстрелы своих баз, совершенных поддерживаемыми Ираном группировками против американских войск, дислоцированных на Ближнем Востоке.

С соответствующим заявлением Джон Кирби выступил после того, как президент США Джо Байден сделал похожее заявление.

Байден сказал, что иранский аятолла Али Хаменеи был прямо предупрежден: США будут отвечать, если Иран или его муртады будут продолжать нападать на американские войска.

Напомним, ранее сообщалось, что действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран из-за ООН предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1691
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация