США обещают ответить на обстрелы своих баз на Ближнем Востоке в "избранное время и способ"

Соединенные Штаты выберут время и способы ответа на атаки на американские базы на Ближнем Востоке.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что США оставляют за собой право отреагировать на обстрелы своих баз, совершенных поддерживаемыми Ираном группировками против американских войск, дислоцированных на Ближнем Востоке.

С соответствующим заявлением Джон Кирби выступил после того, как президент США Джо Байден сделал похожее заявление.

Байден сказал, что иранский аятолла Али Хаменеи был прямо предупрежден: США будут отвечать, если Иран или его муртады будут продолжать нападать на американские войска.

Напомним, ранее сообщалось, что действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран из-за ООН предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну.

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