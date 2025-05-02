США обещают рекордный военный бюджет: к чему готовится Трамп

Пит Гегсет / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что на оборону выделят рекордный бюджет — триллион долларов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В приоритетах — развитие стратегических направлений, в частности, системы противоракетной обороны «Золотой купол», обновление флота, модернизация ядерного потенциала, укрепление границ и повышение зарплат военным на 3,8%.

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«У нас нет выбора — армия должна быть сильной. Мы следим за расходами, но без мощного войска у нас нет будущего», — заявил президент.

Запрос включает финансирование смежных структур, в частности, Министерства энергетики и ФБР, а также часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует потратить дополнительно в рамках согласованного пакета оборонных расходов.

Общий объем финансирования составит около 3,2% ВВП США — примерно на уровне 2024 года.

Ожидается, что документ будет представлен в формате «сокращенного бюджета» уже 2 мая.

В то же время оборонная часть запроса раздельно составляет $961 млрд, что заметно превышает как текущие расходы ($848,3 млрд), так и прогноз бывшего президента Джо Байдена на 2026 год ($876,8 млрд).

Напомним, в феврале Гегсет приказал руководству Пентагона и всем военным ведомствам США разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

Заметим, что бывший министр обороны Ллойд Остин при президенте Джо Байдене также рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону, доведя их до одного триллиона долларов в ближайшие годы.