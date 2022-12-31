США обеспокоены союзом Китая и России: "Москва продолжает свое жестокое вторжение в Украину"

Утверждения Китая о нейтралитете в войне РФ против Украины противоречат реальным действиям, которые наоборот показывают, что Пекина продолжает выстраивать тесные связи с Москвой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

"Пекин утверждает, что он якобы сохраняет нейтралитет, но его поступки ясно показывают, что он по-прежнему вкладывается в тесные связи с Россией", — сказал он.

Американский чиновник выразил озабоченность "союзом Китая с Россией" после переговоров президента-диктатора РФ Владимира Путина и китайским лидером Си Цзиньпином. Ведь "Москва продолжает свое жестокое и незаконное вторжение в Украину", — подчеркнул источник CNN.

Представитель Госдепа говорит, что Вашингтон наблюдает за действиями Пекина. По его словам, "все, кто встанет на сторону Москвы в этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории". Более того — США и ЕС предупредили Китай о последствиях оказания Москве военной помощи в ее войне.

Отношения Китая с Россией

Пекин заявил о своем нейтралитете в войне РФ против Украины. Китай уже десять месяцев называет вторжение Путина "кризисом", не предпочитая ни одной из сторон. Впрочем, КНР заявляет о "дружественном сотрудничестве" с Москвой.

Посол Китая в Евросоюзе Фу Конг заявил, что вторжение России в Украину 24 февраля поставило Пекин "в очень сложное положение". Он подчеркнул, что китайские власти не хотят "избирать между друзьями" — Украиной и Россией.

Однако на переговорах 30 декабря Си Цзиньпин проигнорировал призыв Путина усилить сотрудничество между армиями РФ и Китая. Лидер КНР заявил об усилении сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и политической сферах. Об укреплении военного партнерства Си Цзиньпин умолчал.

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