США обладают "огромным рычагом влияния" на Венесуэлу: Рубио представил трехэтапный план для Каракаса

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Администрация США перешла от слов к делу, установив жесткий контроль над энергетическими ресурсами Венесуэлы. Госсекретарь Марко Рубио после закрытого брифинга в Сенате раскрыл детали стратегии Вашингтона, базирующейся на полной экономической блокаде и перехвате финансовых потоков.

Об этом сообщает CBS News.

Нефть в обмен на стабильность

Общаясь с журналистами в Капитолии, Рубио подчеркнул, что блокада венесуэльской нефти дала США "максимально возможный рычаг влияния" на ситуацию.

«Они сейчас не получают никакой прибыли от нефти. Они не могут ее переместить, если мы не позволим это сделать. Это огромный рычаг влияния», – заявил Рубио.

Ключевым элементом плана является не просто блокировка, а использование ресурсов страны.

«Мы собираемся взять от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Мы будем продавать ее на рынке по рыночным ценам, а не со скидками, которые давала Венесуэла», – объяснил госсекретарь.

По его словам, вырученные средства будут распределяться под строгим наблюдением США.

"Мы будем контролировать, как эти деньги распределяются", - подчеркнул Рубио.

Он добавил, что это делается для того, чтобы финансы шли во благо венесуэльского народа, а не оседали в карманах коррупционеров или представителей режима.

Сотрудничество неизбежно

Рубио также подтвердил, что руководство Венесуэлы уже начало сотрудничать с Соединенными Штатами по ситуации с захваченным в Карибском море танкером Sophia.

"Они понимают, что единственный способ транспортировать нефть, получать доход и избежать экономического коллапса - это сотрудничать с Соединенными Штатами", - заявил Рубио.

Три этапа стратегии

Чтобы преодолеть последствия кризиса, администрация США применяет то, что Рубио назвал «трехэтапным процессом»:

Стабилизация. Главная цель сейчас – избежать хаоса. Восстановление. Обеспечение доступа западных стран и компаний к венесуэльским рынкам. Примирение. Политический процесс, направленный на объединение общества.

Напомним, США захватили два танкера с венесуэльской нефтью , усилив давление на Каракас. Пит Гегсет выступил с жестким предупреждением о торговле энергоносителями.