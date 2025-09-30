США обнародовали план прекращения огня между Израилем и ХАМАС: предусмотрено создание "Новой Газы"

Сектор Газы / © Associated Press

Администрация США представила детальный 20-точечный план мирного урегулирования, который должен положить конец войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Документ получил одобрение израильского премьера Беньямина Нетаньяху, но ХАМАС пока официально не принял предложение.

Как сообщает The New York Times , текст соглашения, который согласовывался при посредничестве Вашингтона, предусматривает немедленное прекращение боевых действий, освобождение всех заложников и поэтапное формирование новой администрации в Газе – «Новой Газы» .

Содержащий план

Немедленное прекращение огня. Армия Израиля должна отступить с большинства территорий сектора Газа, оставив контроль только за отдельными зонами безопасности.

Освобождение заложников. В течение 72 часов после подписания договоренностей ХАМАС должен вернуть всех заложников как живых, так и погибших.

Обмен пленными. Израиль, в свою очередь, освободит более 1 700 палестинцев, среди них — 250 человек, приговоренных к пожизненному заключению.

Амнистия боевиков. Члены ХАМАС, которые сдадут оружие и признают соглашение, получат гарантии безопасности или смогут покинуть Сектор Газа.

Международное управление. Временное руководство территорией будет осуществлять независимая комиссия по палестинским и международным экспертам под наблюдением новой структуры — Совета мира .

Роль США. Предполагается, что этот орган будет координировать работу международной силы стабилизации, которая будет контролировать границы, обеспечивать порядок и обучать местную полицию.

Будущее Гази. В плане содержится пункт создания «Новой Газы» — демилитаризованной территории с прозрачным управлением и постепенным переходом к самоуправлению.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что поддерживает документ, «если он гарантирует безопасность израильских граждан и возвращение всех заложников».

В ХАМАС ответили, что официально не получили текст плана, а предложенные условия «не отражают реалий на месте».

Некоторые международные наблюдатели назвали инициативу «самой серьезной попыткой мира за последний год», однако отметили, что успех соглашения будет зависеть от того, согласится ли ХАМАС и выполнит ли Израиль условия отвода войск.

Вашингтон настаивает на скорейшем принятии договоренностей, ведь гуманитарная ситуация в Газе остается катастрофической.

По оценкам ООН, сотни тысяч мирных жителей нуждаются в эвакуации, а инфраструктура сектора почти уничтожена.

Мирный план должен стать первой реальной попыткой завершить продолжающуюся уже более года войну и начать путь к созданию будущего палестинского государства.

Напомним, ранее Израиль резко прокомментировал признание Палестины и сделал следующий шаг - пригрозил аннексией Западного берега.

Между тем , генсек ООН призвал не отказывать Палестине в государственности. Он подчеркнул, что реализация принципа двух государств является единственным жизнеспособным путем к миру на Ближнем Востоке.