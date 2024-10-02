Суда шли по транзитному строю в северо-восточном направлении, оставаясь примерно в нескольких километрах в исключительной экономической зоне России.

Четыре корабля России и береговой охраны Китая совместно патрулировали воды в Беринговом море между Аляской и Чукотским полуостровом.

Об этом сообщили в береговой охране США.

Береговая охрана США заметила суд РФ и КНР 28 сентября во время обычного патрулирования морской границы между США и Россией.

Береговая охрана США обнаружила четыре судна пограничной службы России и береговой охраны Китая

Впервые береговая охрана США наблюдала суда китайской береговой охраны настолько далеко на север.

"Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов, — сказала контрадмирал Меган Дин, командир 17-го округа береговой охраны".

Спрос на услуги береговой охраны в регионе, по ее словам, продолжает расти.

"Это требует постоянных инвестиций в наши возможности, чтобы удовлетворить присутствие наших стратегических конкурентов и выполнить наши уставные миссии в расширенной зоне деятельности", — сказала она.

Экипаж береговой охраны США действовал в рамках операции Frontier Sentinel, предназначенной для встречи присутствия, когда стратегические конкуренты действуют в водах США и вокруг них.

"Присутствие береговой охраны укрепляет международный порядок, основанный на правилах, и способствует проведению операций способом, отвечающим международному праву и нормам", — говорится в сообщении.

Напомним, западные СМИ сообщали, что Россия планирует увеличить свой оборонный бюджет в 2025 году почти на 30%, поскольку страна направляет ресурсы на наступление в Украине, тратя больше на военные нужды, чем на социальное обеспечение и образование вместе.

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