США обращаются в Турцию за взрывчаткой для боеприпасов: перепадет ли что-нибудь Украине

Страны мира сталкиваются с дефицитом на фоне глобального спроса на боеприпасы из-за войны в Украине.

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки из Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом пишет Вloomberg.

Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и используемого в качестве топлива нитрогуанидина будут иметь решающее значение в производстве боеприпасов калибра 155 мм по стандарту НАТО. Тогда можно будет втрое увеличить производство этих боеприпасов.

По информации издания, Турция уже по пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США еще в этом году.

Двухлетняя полномасштабная война России в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы.

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По словам официальных лиц на условиях анонимности, резкий рост спроса привел к отставанию в глобальных заказах и создал погрузку на цепи поставок оборонных средств, в частности на такие компоненты, как тротил.

Соглашение с Анкарой также восстанавливает равновесие между союзниками с НАТО, чьи отношения были напряжены из-за вторжения России и многомесячной блокады Турции вступления Швеции в Альянс.

Визит Эрдогана в США

Что интересно, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые за президентства Джо Байдена.

Также во Вloomberg отмечают, что одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году открыло путь Вашингтону подписать продажу Анкари военных самолетов F-16 американского производства.

Догоняя Москву

В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических деталей для 155 мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Завод планируется запустить в июне.

Ожидается, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной фирмы Repkon будут производить около 30% всех американских 155-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Министерство обороны США закупило 116 тысяч боевых боеприпасов у турецкой компании Arca Defense для доставки в этом году.

Усилия США и Европы являются частью гонки по догнанию Москвы, военная машина которой позволила ей изготовить или закупить — по некоторым оценкам — 4 миллиона снарядов в этом году, включая поставки из Северной Кореи. Европейский Союз ожидает утроить производство артиллерийских снарядов в этом году примерно до 1,4 миллиона единиц.

Без Конгресса не обойтись

Планы по увеличению производства снарядов частично зависят от одобрения Конгрессом запроса президента Джо Байдена о помощи Украине на 60 млрд долларов, который заблокирован в Палате представителей.

Армия США намерена производить 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц до конца 2025 года, что будет невозможно без финансирования.

Разногласия между США и ЕС по Турции

Партнерство США с Турцией в сфере производства боеприпасов также демонстрирует разногласия в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев блок НАТО воздерживался от использования средств для закупок в Турции из-за сопротивления Франции, Греции и Кипра.

Ранее военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что в ВСУ на фронте сложилась критическая ситуация с нехваткой боеприпасов.

Напомним, что президент Чехии назвал сроки поставки 800 тысяч снарядов для Украины.

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