США обратились к Китаю из-за войск КНДР в России: детали от CNN

Вашингтон призвал Пекин надавить на Пхеньян, чтобы тот вернул свои войска из России.

США хотят воспользоваться влиянием Китая на Северную Корею, чтобы это государство вернуло из России свои войска, отправленные для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как заявил американский чиновник на условиях анонимности, США призвали Китай, поддерживающий отношения с КНДР, вмешаться и надавить на Пхеньян, чтобы тот вернул свои войска из России.

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Источник добавил, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поручил организовать усилия, чтобы другие государства также обратились к Китаю "по поводу нашего беспокойства по поводу отправки КНДР войск в Россию и последствий этого".

В CNN отмечают, что их собеседники "не настроены оптимистично" по поводу того, что Пекин воспрепятствует планам Пхеньяна — в частности потому, что поддерживает военно-промышленный комплекс России.

Напомним, в Госдепартаменте США сообщили, что страна проводила консультации с Украиной и другими партнерами по реакции на участие северокорейских войск в войне.

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