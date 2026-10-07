США обратились к своим гражданам из-за возможной чумы в России: что советует посольство

США / © Associated Press

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Посольство США в России опубликовало официальное медицинское предупреждение из-за сообщения о предполагаемом случае легочной чумы в Иркутской области, завершившемся смертью человека.

Американская дипмиссия заявила, что следит за информацией о ситуации, в том числе о карантинных мерах и ограничениях в медицинских учреждениях.

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В то же время в США отмечают: обстоятельства этого случая и сам диагноз остаются неподтвержденными. Центры по контролю и профилактике заболеваний США также заявили, что отслеживают ситуацию и пока не видят признаков более широкой угрозы для Соединенных Штатов.

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Посольство напомнило американцам, что возможности правительства США помогать своим гражданам в России, особенно за пределами Москвы, ограничены.

Также остается в силе рекомендация Госдепартамента не ездить в Россию, а находящимся там гражданам США — покинуть страну. Уровень предупреждения для РФ остается максимальным – Level 4: Do Not Travel.

Что известно о возможном случае чумы

Международное внимание к ситуации усилилось после смерти работницы Иркутского противочумного научно-исследовательского института. Российская сторона заявляет, что причиной смерти была пневмония неустановленного происхождения, а заражение чумой официально не подтверждено.

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Вашингтон призвал Москву оперативно и открыто предоставить достоверную информацию об инциденте.

Вспышка чумы в России — последние новости

Напомним, в Иркутской области России от вероятной легочной чумы скончалась 28-летняя работница противочумного института Дарья Шипилова . Она могла заразиться в экспедиции или из-за разбитой пробирки.

Загадочная смерть молодой ученой от вероятной легочной чумы в России вызвала панику. Из-за жесткого карантина и молчания Кремля эксперты опасаются, что РФ скрывает утечку модифицированного штамма чумы или разработку биологического оружия.

После смерти 28-летней сотрудницы противочумного института и введения карантинных мер в Сибири в Сети снова вспомнили жуткое пророчество Бабы Ванги.

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