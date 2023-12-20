США обратились в Японию за помощью, чтобы Украина получила ракеты к Patriot — The Washington Post

Япония озабочена тем, что вторжение России может подтолкнуть Китай к подобным действиям против Тайваня.

Предполагается, что в ближайшее время Япония официально оформит изменения в политике, которые позволят ей экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Соединенные Штаты, а те в свою очередь смогут их отправить для усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом пишет Washington Post.

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Издание подчеркивает, что изменение модификаций правил экспорта оборонной продукции прямо не упоминает систему Patriot, но отвечает запросу администрации Байдена, поскольку обсуждения продолжаются, заявили официальные лица США на условиях анонимности.

WP напоминает, что Япония производит ракеты для Patriot, главной системы противовоздушной обороны США, по лицензии Raytheon.

"Президент Байден поднял этот вопрос с премьер-министром Фумио Кисидой в Кемп-Дэвиде в августе, во время исторического трехстороннего саммита с Южной Кореей и снова на экономическом саммите в Сан-Франциско в прошлом месяце. Сеул тихо пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских в течение прошлого года – больше, чем все европейские страны вместе взятые", — говорится на сайте.

Чиновники говорят, что значительную часть обещанного Южная Корея передала. В Украине это не комментируют.

Авторы статьи отметили, что Япония озабочена тем, что вторжение России может подтолкнуть Китай к подобным действиям против Тайваня. Там напомнили, что это была первая страна Восточной Азии, присоединившаяся к санкциям Запада против Москвы.

Напомним, во время итоговой конференции 19 декабря Владимир Зеленский анонсировал усиление ПВО.

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