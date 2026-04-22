Американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии, стремясь защитить ее от атак иранских «Шахедов».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных в ситуации лиц.

Речь идет о развертывании украинской противодроновой стстемы Sky Map на ключевой авиабазе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В марте эта авиабаза подверглась атаке со стороны Ирана, в результате чего были уничтожены самолеты и здания, а также погиб по меньшей мере один военнослужащий.

Украинские военные прибыли на базу в последние недели, чтобы обучить американцев работе с системой, которая используется в Украине для выявления иранских «Шахедов» и их перехвата.

В издании отметили, что введение украинской платформы для борьбы с дронами произошло через месяц после того, как президент США Дональд Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с ударами иранских беспилотников.

«Нам не нужна их помощь в обороне от беспилотников», — заявил Трамп Fox News 6 марта.

Применение украинских технологий американскими военными официально не подтвердили ни в Центральном командовании США, ни в компании Sky Fortress, которая владеет Sky Map.

Напомним, ранее сообщалось, что Ираннанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS Воздушных сил США.