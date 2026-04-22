ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
149
Время на прочтение
2 мин

США обратились за помощью к Украине для защиты на Ближнем Востоке — Reuters

Украинские военные прибыли на авиабазу в Саудовской Аравии в последние недели, чтобы обучить американцев работе с системой противодействия ударным беспилотникам.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Атака "Шахедов"

Атака "Шахедов" / © t.me/SJTF_Odesa

Американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США в Саудовской Аравии, стремясь защитить ее от атак иранских «Шахедов».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных в ситуации лиц.

Речь идет о развертывании украинской противодроновой стстемы Sky Map на ключевой авиабазе США «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В марте эта авиабаза подверглась атаке со стороны Ирана, в результате чего были уничтожены самолеты и здания, а также погиб по меньшей мере один военнослужащий.

Украинские военные прибыли на базу в последние недели, чтобы обучить американцев работе с системой, которая используется в Украине для выявления иранских «Шахедов» и их перехвата.

В издании отметили, что введение украинской платформы для борьбы с дронами произошло через месяц после того, как президент США Дональд Трамп публично отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского оказать помощь в борьбе с ударами иранских беспилотников.

«Нам не нужна их помощь в обороне от беспилотников», — заявил Трамп Fox News 6 марта.

Применение украинских технологий американскими военными официально не подтвердили ни в Центральном командовании США, ни в компании Sky Fortress, которая владеет Sky Map.

Напомним, ранее сообщалось, что Ираннанес удар по американской авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии, в результате чего десять военнослужащих США получили ранения. Был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS Воздушных сил США.

Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie