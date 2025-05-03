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США обвинили Германию в "тирании": Венс и Рубио выступили в поддержку пророссийской АдГ
Ключевые члены команды Трампа подвергли критике правительство ФРГ за признание партии АдГ экстремистской.
В Белом доме обвинили правительство Германии в «тирании» и притеснении оппозиции. После признания пророссийской ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской с громкими заявлениями в социальной сети X выступили госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Об этом пишет Bild.
«Германия только что предоставила своим спецслужбам полномочия вести наблюдение за оппозицией. Это не демократия — это тирания под маской. Настоящими экстремистами являются не члены популярной АдГ, занявшей второе место на недавних выборах, а смертоносная политика иммиграции с открытыми границами, против которой, кстати, выступает АдГ. Германия должна сменить курс», — заявил Рубио.
Его позицию поддержал и вице-президент США, который и раньше выступал в поддержку АдГ. По его словам, немецкое правительство хочет «уничтожить оппозицию».
«АдГ — самая популярная партия Германии. А теперь чиновники пытаются ее уничтожить. Запад совместными усилиями разрушил Берлинскую стену. А теперь она снова отстроена — не Советским союзом и не россиянами, а немецким правительством», — заявил Венс.
На момент публикации в правительстве Германии не прокомментировали обвинения Вашингтона.
Напомним, Федеральное ведомство охраны конституции ФРГ обвинило пророссийскую партию АдГ в ведении деятельности, которая угрожает демократии. Власти Германии официально признали АдГ экстремистской, что дает право усилить контроль за ее деятельностью, в том числе с применением методов спецслужб.