США обвинили Китай в оказании военной помощи РФ: последствия угрожают не только Украине

Пекин оказывает Москве "весьма существенную" помощь в укреплении ее военной машины, а взамен Россия передает свои секретные военные технологии для подводных лодок и ракет.

Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление для прессы заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла, сделанное во вторник, 10 сентября, после встречи с коллегами из ЕС и НАТО в Брюсселе.

Ранее США обвиняли Китай в поставках так называемых технологий двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Теперь Вашингтон недвусмысленно заявляет, что Пекин оказывает помощь Кремлю в его захватнической войне в Украине, помогая ей обходить западные санкции и получать необходимые компоненты для создания оружия.

"Это не технологии двойного назначения. По сути, они напрямую применяются российской военной машиной", — сказал Кэмпбелл о последние поставках китайских материалов в РФ.

Он добавил, что США видят "усилия на самом высоком уровне обоих правительств", направленные на то, чтобы скрыть определенные элементы этого "тревожного сотрудничества", большая часть которого происходит в режиме строгой секретности.

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Издание отмечает, что Пекин неоднократно отрицал, что поставляет России оружие для войны в Украине, и настаивал на своей "нейтральной позиции". А Москва исторически с осторожностью относилась к предоставлению Пекину своих новейших военных технологий.

Однако сейчас США утверждают, что в обмен на помощь Китая РФ начала предоставлять ему подводные лодки, ракеты и другие новейшие технологии.

"Возможности, которые предоставляет Россия, — это поддержка в областях, где ранее они откровенно не хотели напрямую взаимодействовать с Китаем. Мы обеспокоены определенным количеством военных арен, где, как представляется, есть определенная решимость оказать Китаю большую поддержку", — сказал Кэмпбелл.

По его словам, это касается разработок для подводных лодок, самолетов и ракет, которые в руках Пекина будут представлять опасность не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи, "если Китаю удастся добиться от России более активного участия" в создании его собственной военной техники и оружия.

США, очевидно, пытаются надавить на европейские правительства, требуя от них более решительного ответа на действия Пекина и его помощь Кремлю в войне против Украины.

Напомним, по прогнозам Минобороны США в течение десяти лет резервы КНР в сфере ядерного оружия будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами. В недавних выступлениях двое чиновников намекнули на возможное изменение стратегии США по ядерному потенциалу Китая.

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