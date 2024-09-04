США обвинили РФ во вмешательстве в выборы: Белый дом объявил жесткое противодействие кампаниям влияния

Американские чиновники рассматривают Россию как серьезную угрозу иностранному влиянию на выборах в ноябре.

Администрация Байдена в среду, 4 сентября, объявила о широкомасштабном пакете мер по противодействию масштабной попытке российского правительства повлиять на президентские выборы в США в 2024 году. В частности, выдвинуты уголовные обвинения двум гражданам РФ, введены санкции в отношении десяти физических и юридических лиц, а также наложен арест на 32 интернет-домена.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что по указанию Путина три российских компании использовали поддельные профили для продвижения фейков в социальных сетях.

По данным Минюста США, два сотрудника российской государственной медиасети Russia Today были обвинены в мошенничестве, в результате которого около 10 миллионов долларов было потрачено на создание подставной компании в США для производства онлайн-контента, направленного на разжигание вражды среди американцев.

По информации главы офиса президента Украины Андрея Ермака, вместе с Russia Today под санкции попали российские медиа ресурсы "РИА Новости", Sputnik, Ruptly и пропагандистка Маргарита Симоньян.

В совокупности эти действия являются наиболее значимым публичным ответом администрации Байдена на предполагаемые попытки России повлиять на результат выборов в США.

"После того, как США обвинили Иран в попытке сломать серверы избирательных штабов Трампа и Байдена-Харрис в прошлом месяце, действия, предпринятые в среду администрацией Белого дома, показывают, что американские чиновники рассматривают Россию как серьезную угрозу иностранного влияния на выборах в ноябре", – цитирует издание слова источников.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует или идет рядом с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи ключевых штатов, которые, как считается, будут решать судьбу выборов.

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