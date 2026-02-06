США обвиняют Китай в ядерной эскалации: что грозит миру

Миру грозит новая гонка ядерных вооружений / © ТСН.ua

Соединенные Штаты обвинили Китай в желании увеличить свой ядерный арсенал и в проведении секретных ядерных испытаний. Обвинение прозвучало на фоне призыва Вашингтона к новому договору о контроле над ядерным вооружениями, к которому привлекли бы Китай и Россию.

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в пятницу, 6 февраля, на конференции ООН по разоружению в Женеве, заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями Томас ДиНанно заявил, что Китай продолжает создавать ядерное оружие при поддержке России и «движется к тому, чтобы иметь более 1000 ядерных боеголовок к 2030 году».

Он также обвинил Пекин в проведении секретного ядерного испытания в 2020 году,

«Я могу сообщить, что правительство США знает о проведении Китаем испытаний ядерных взрывов, в частности о подготовке к испытаниям с запланированной мощностью в сотни тонн», — сказал Томас ДиНанно.

По его словам, китайские военные пытались скрыть испытания, используя метод снижения эффективности сейсмического мониторинга.

ДиНанно утверждает, что Китай провел одно такое испытание 22 июня 2020 года.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь непосредственно не ответил на обвинения представителя США, но заявил, что Пекин всегда действовал благоразумно и ответственно по ядерным вопросам.

«Китай отмечает, что США продолжают в своих заявлениях раздувать так называемую китайскую ядерную угрозу. Китай решительно выступает против таких ложных нарративов», — сказал он.

Что предлагают США Китаю

Президент США Дональд Трамп хочет заменить договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) между Россией и Соединенными Штатами, срок действия которого уже истек, новым соглашением, включающим Китай, который быстро наращивает собственный ядерный арсенал.

«Сегодня Соединенные Штаты сталкиваются с угрозами со стороны нескольких ядерных государств. Короче говоря, двусторонний договор только с одной ядерной державой просто неуместен в 2026 году и в дальнейшем», — заявил ДиНанно на Женевской конференции.

Однако китайский делегат повторил, что его страна не будет участвовать в новых переговорах на этом этапе с Москвой и Вашингтоном.

Пекин ранее подчеркивал, что имеет лишь примерно 600 боеголовок, по сравнению с примерно 4000 у России и США.

Что известно о ядерном соглашении США и России

Как сообщалось ранее, 5 февраля, закончилось действие последнего важного соглашения о контроле над ядерным вооружением между США и РФ.

Договор СНВ ограничивал размер ядерных арсеналов России и США, а также позволял проведение инспекций и обмен информацией. Его прекращение лишает Москву и Вашингтон системы регулирования своих стратегических вооружений впервые со времен разгара Холодной войны в 1980-х годах.

Эксперты заявляют об опасности отсутствия правовых ограничений и мер проверки, в результате чего Россия и США могут развернуть сотни дополнительных боеголовок из-за страха, что другая страна делает это. Соединенные Штаты и Россия имеют значительные мощности, которые позволят им резко увеличить количество развернутых ядерных боеголовок за короткий промежуток времени.

Ядерные угрозы РФ

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев снова пугает мир ядерной войной.

Комментируя потерю силы российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями (СНВ-3), этот рупор Кремля в соцсетях опубликовал на платформе Х скриншот из телесериала «Игра престолов» с персонажем «Король ночи», который хочет уничтожить мир людей.

Также на изображении есть надпись из сериала — «Зима близко». Вероятно, это должно символизировать «ядерную зиму».

Чем грозит миру ядерная эскалация

Соединенные Штаты и Россия могут впервые со времен Холодной войны начать безудержную гонку ядерных вооружений, после того, как были сняты ограничения на стратегические ядерные арсеналы дальнего действия.

Снятие любых ограничений на ядерные арсеналы США и России ослабляет аргументы в пользу сдержанности в других странах и подкрепляет мнение о том, что великие державы возвращаются к открытой конкуренции. Другие государства, обладающие ядерным оружием, будут внимательно следить за событиями.

Прекращение действия последнего договора между США и Россией без замены будет сигнализировать о том, что ядерные державы отказываются от сдержанности. Это может углубить разногласия между ядерными и неядерными государствами.

Тем временем на «Часах Судного дня» стрелка сместилась на 85 секунд до полуночи. Это самый близкий к ядерному апокалипсису показатель, который на символических часах когда-либо стоял с момента создания этой метафоры в 1947 году.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к России и США с призывом как можно быстрее возобновить переговоры по новому формату контроля над ядерными вооружениями.