США обвиняют Россию в нарушении договора о ядерном оружии из-за блокирования инспекций – WSJ

Госдепартамент США считает, что Россия нарушила договор о сокращении ядерных вооружений большой дальности своим отказом Вашингтону в допуске инспекции на объекты.

Об этом говорится в отчете Госдепа США, который был отправлен в Конгресс, сообщает The Wall Street Journal.

Авторы материала обращают внимание на то, что такие выводы Госдепа – первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора, вступившего в силу в 2011 году.

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В отчете Госдепа указано, что отсутствие предусмотренных Соглашением о сокращении наступательных вооружений инспекций затрудняет проверку количества боеголовок в России. Эти инспекции были приостановлены еще в марте 2020 года по взаимному согласию на фоне пандемии COVID-19. Однако после взятия ситуации с коронавирусом под контроль комиссии не возобновили из-за решения РФ.

"В сентябре Россия сообщила США о наличии у нее 1549 боеголовок и бомб. Но без возможности использовать инспекции для проведения выборочных проверок, отмечается в докладе Госдепартамента, США не могут точно сказать, оставалась ли Россия в прошлом году в рамках договорного лимита", – говорится в статьи WSJ.

В то же время в Госдепе заявили, что если Москва превысит максимальное количество боеголовок, эти цифры не будут значимыми в военном отношении.

"Сейчас нет ни одного договора, который Россия не нарушала или не нарушает. Объединенный штаб должен исходить из того, что Россия нарушила или нарушит новый договор о сокращении наступательного вооружения. Я хочу видеть планы того, как США будут реагировать", — заявил глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс.

Исполнительный директор Ассоциации контроля над вооружениями Дэрил Кимбалл сказал, что трудности могут создать проблемы для переговоров о потенциальном следующем договоре.

"Новый СНВ закончится ровно через 1101 день (в 2026 году – ред.). Чем дольше Путин будет блокировать эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами по дипломатии контроля над ядерными вооружениями, тем больше вероятность, что ядерные арсеналы России и США останутся без ограничений впервые с 1972 года", – сказал Кимбол.

Напомним, в декабре 2022 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.

По оценкам экспертов, РФ имеет самый большой в мире запас ядерного оружия, насчитывающий около 6000 боеголовок. Вместе Москва и Вашингтон владеют около 90% мировых ядерных боеголовок – достаточного количества для многократного уничтожения всей планеты.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что государство будет совершенствовать боеспособность "ядерной триады" для обеспечения "сохранения суверенитета и территориальной целостности страны".

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