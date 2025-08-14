США объявили крупное вознаграждение за содействие в аресте трех россиян

Госдеп США

Соединенные Штаты Америки объявили о вознаграждении до $6 млн за информацию, которая поможет арестовать трех россиян — руководителей криптобиржи Garantex. Биржа специализировалась на обмене рублей на стейблкоины и использовалась для обхода санкций против России.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном в четверг, 14 августа.

За информацию о лидере криптобиржи Александре Мира Серду, который также известен под фамилией Нтифо-Сиао, обещают выплатить $5 млн.

Еще 1 млн долларов американские власти готовы заплатить за информацию о других руководителях криптобиржи, среди которых Павел Каравацкий и Сергей Менделеев.

Кроме того, в этот же день Управление контроля за иностранными активами Минфина США внесло упомянутых трех россиян в список SDN — перечень лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы.

В санкционный реестр также включены российские криптовалютные компании Indefi, Grinex, Exve и зарегистрированная в Бишкеке фирма Old Vector.

Как утверждает Минфин США, все эти структуры связаны с бизнесменом Сергеем Менделеевым и группой компаний под брендом A7.

В феврале 2025 года Garantex первой из российских криптобирж попала под санкции Евросоюза.

Напомним, перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет вводить новые санкции против России, но сделает это в случае необходимости.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в случае неудачных переговоров на Аляске Вашингтон может усилить прямые американские санкции против России и увеличить вторичные пошлины против торговых партнеров Москвы.