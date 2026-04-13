США объявили морскую блокаду Ирана: когда она начнет действовать и что известно

Ормузский пролив / © Associated Press

Реклама

Соединенные Штаты объявили о введении морской блокады иранских портов . Она начнет действовать 13 апреля в 10.00 по восточному времени США (17.00 по Киеву).

Об этом сообщило US Central Command (CENTCOM) .

Согласно заявлению, силы CENTCOM приступят к реализации блокады всего морского трафика, входящего или выходящего из иранских портов. Это решение принято в соответствии с прокламацией президента США.

Реклама

Блокада будет применяться одинаково к судам всех стран, следующих или покидающих иранские порты и прибрежные районы. Речь идет, в частности, обо всех портах Ирана в акваториях Персидский залив и Оманский залив.

В то же время американские военные подчеркнули, что не будут препятствовать свободе судоходства через Ормузский пролив для судов, следующих или выходящих из портов других стран.

Дополнительную информацию для гражданских моряков обещают предоставить через официальные сообщения перед началом блокады. Судам также рекомендовали следить за предупреждениями и выходить на связь с военно-морскими силами США по международному каналу 16 во время пребывания в регионе.

Фиаско переговоров между Ираном и США: последние новости

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с Ираном в пакистанский Исламабад. Также в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Реклама

Вэнс стал самым высокопоставленным чиновником США, который принял участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия.

Несмотря на подобный статус участников, США и Иран завершили многочасовые переговоры в Пакистане без достижения соглашения.