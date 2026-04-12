США объявили о блокаде Ормузского пролива: заявление Трампа после переговоров с Ираном

США объявили о блокаде Ормузского пролива. Трамп заявил о проверке судов и операции против мин после переговоров с Ираном.

Ормузский пролив / © Associated Press

Президент Дональд Трамп заявил о начале морской блокады Ормузского пролива после очередного раунда переговоров с Ираном, которые, по его словам, не дали результата по ключевому вопросу — ядерной программе.

Об этом президент США написал в социальных сетях.

По словам Трампа, Соединенные Штаты немедленно приступят к операции по блокированию судоходства в регионе. ВМС США получили приказ проверять и останавливать корабли, пытающиеся пройти через пролив.

«Мы приступим к процессу блокировки любых кораблей, которые пытаются войти или выйти из Ормузского пролива», — заявил он.

Сообщение Дональда Трампа. / © Twitter/Дональд Трамп

Сообщение Дональда Трампа. / © Twitter/Дональд Трамп

Президент также сообщил, что американские военные будут проверять суда в международных водах, в том числе те, которые, по его словам, могли уплачивать Ирану сборы за проход.

Кроме того, США планируют операции по поиску и обезвреживанию морских мин, которые, как утверждает Вашингтон, могли быть установлены Ираном в проливе.

Трамп подчеркнул, что блокада может происходить при участии других стран, и подчеркнул, что Иран не должен извлекать выгоду от контроля над стратегическим морским путем.

В то же время, он обвинил Тегеран в невыполнении обещаний открыть пролив для свободного судоходства и вновь заявил, что Иран не отказывается от своих ядерных амбиций.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти в мире, поэтому любые ограничения судоходства могут оказать значительное влияние на глобальные энергетические рынки.

Официальной реакции Ирана на заявление Трампа пока нет.

Фиаско переговоров между Ираном и США: последние новости

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился на переговоры с Ираном в пакистанский Исламабад. Также в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Вэнс стал самым высокопоставленным чиновником США, который принял участие в переговорах по Ирану за последние десятилетия.

Несмотря на подобный статус участников, США и Иран завершили многочасовые переговоры в Пакистане без достижения соглашения.

