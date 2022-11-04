США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

В частности, Украина получит ракеты для ПВО Hawk.

США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долл.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Благодарим американских союзников за очередной пакет военной помощи для Украины на $400 млн. В него входят в том числе танки Т-72; БТР M1117; бронекатера; дроны Phoenix Ghost", – говорится в заявлении.

"Вместе преодолеем российское зло", – подчеркнул Ермак.

Как уточнила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в пакет военной помощи вошли:

ПВО Hawk ;

; отремонтированы чешские танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатеров;

1100 беспилотников Phoenix Ghost.

Напомним, ранее 4 ноября оглашение новой военной помощи от США анонсировал украинский министр обороны Алексей Резников.

Военная помощь для Украины

В Пентагоне 1 ноября анонсировали, что Украина получит от США восемь систем ПВО NASAMS и две из них прибудут в ближайшее время.

Кроме того, накануне стало известно, что Испания предоставит Украине военную помощь в виде современных систем ПВО Hawk.

Отметим, что предидущий пакет военной помощи для Украины в США был объявлен 28 октября. В это вошли боеприпасы для HIMARS, высокоточные артснаряды, дистанционные противоминные системы, автомобили HMMWV, стрелковое оружие и патроны.

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