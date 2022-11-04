США объявили о новом пакете военной помощи для Украины: что туда вошло

В частности, Украина получит ракеты для ПВО Hawk.
США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долл.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Благодарим американских союзников за очередной пакет военной помощи для Украины на $400 млн. В него входят в том числе танки Т-72; БТР M1117; бронекатера; дроны Phoenix Ghost", – говорится в заявлении.
"Вместе преодолеем российское зло", – подчеркнул Ермак.
Как уточнила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в пакет военной помощи вошли:
- ПВО Hawk;
- отремонтированы чешские танки Т-72;
- 250 БТР M1117;
- 40 бронекатеров;
- 1100 беспилотников Phoenix Ghost.
Напомним, ранее 4 ноября оглашение новой военной помощи от США анонсировал украинский министр обороны Алексей Резников.
Военная помощь для Украины
В Пентагоне 1 ноября анонсировали, что Украина получит от США восемь систем ПВО NASAMS и две из них прибудут в ближайшее время.
Кроме того, накануне стало известно, что Испания предоставит Украине военную помощь в виде современных систем ПВО Hawk.
Отметим, что предидущий пакет военной помощи для Украины в США был объявлен 28 октября. В это вошли боеприпасы для HIMARS, высокоточные артснаряды, дистанционные противоминные системы, автомобили HMMWV, стрелковое оружие и патроны.
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