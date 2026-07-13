США объявили о новой серии ударов по Ирану

Война в Иране / © Getty Images

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Командование США заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В заявлении отмечается, что новую операцию приступили к снижению способностей Ирана совершать атаки на гражданских моряков и коммерческие суда, проходящие по Ормузскому проливу, а также для привлечения иранских сил к ответственности.

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«Сегодня в 17:00 по восточному времени Центральное командование США начало наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжать ослаблять свою способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие по Ормузскому проливу. Главнокомандующий приказал нанести удары, чтобы привлечь иранские силы к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является «требованием народа» и обязательно должно быть совершено.

Мы ранее информировали, что власти Катара официально призвали всех владельцев судов временно приостановить навигацию и морскую деятельность ради общественной безопасности после атаки иранских баллистических ракет.

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