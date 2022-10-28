США объявили о новой военной помощи для Украины на $275 млн: что туда вошло

ВСУ получат еще больше боеприпасов к HIMARS.
Минобороны США объявило 28 октября о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.
Об этом репортер издания Politico Лара Селигмен сообщила в Сети.
Так, в новый пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенна спутниковой связи (речь не о Starlink) и прочее.
Примерный список помощи, опубликованный американскими журналистами:
- боеприпасы для систем HIMARS;
- 500 высокоточных артиллерийских снарядов;
- дистанционные противоминные системы;
- автомобили HMMWV;
- стрелковое оружие и патроны.
Напомним, указанный пакет военной помощи для Украины был анонсирован американскими СМИ. Речь шла о том, что он будет направлен на усиление усилий ВСУ по вытеснению российских оккупантов с территории страны. Также анонсировалось, что "никакого серьезного нового оружия" не будет, но помощь будет направлена на усиление уже имеющихся вооружений.
Заметим, накануне министр обороны США Ллойд Остин сообщил о передаче Украине систем ПВО NASAMS уже в начале ноября.
Кроме того, Испания передаст ВСУ пусковые установки системы ПВО Hawk.
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