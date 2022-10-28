США объявили о новой военной помощи для Украины на $275 млн: что туда вошло

ВСУ получат еще больше боеприпасов к HIMARS.

Минобороны США объявило 28 октября о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.

Об этом репортер издания Politico Лара Селигмен сообщила в Сети.

Так, в новый пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенна спутниковой связи (речь не о Starlink) и прочее.

Также читайте Американские республиканцы планируют урезать военную помощь Украине — The Washington Post

Примерный список помощи, опубликованный американскими журналистами:

боеприпасы для систем HIMARS;

500 высокоточных артиллерийских снарядов;

дистанционные противоминные системы;

автомобили HMMWV;

стрелковое оружие и патроны.

Напомним, указанный пакет военной помощи для Украины был анонсирован американскими СМИ. Речь шла о том, что он будет направлен на усиление усилий ВСУ по вытеснению российских оккупантов с территории страны. Также анонсировалось, что "никакого серьезного нового оружия" не будет, но помощь будет направлена на усиление уже имеющихся вооружений.

Заметим, накануне министр обороны США Ллойд Остин сообщил о передаче Украине систем ПВО NASAMS уже в начале ноября.

Кроме того, Испания передаст ВСУ пусковые установки системы ПВО Hawk.

Россия угрожает сбивать все спутники, помогающие Украине в войне

Читайте также: