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США объявили о новой военной помощи для Украины на $275 млн: что туда вошло

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США объявили о новой военной помощи для Украины на $275 млн: что туда вошло

Фото: Associated Press

ВСУ получат еще больше боеприпасов к HIMARS.

Минобороны США объявило 28 октября о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 275 млн долл.

Об этом репортер издания Politico Лара Селигмен сообщила в Сети.

Так, в новый пакет военной помощи вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, бронированные автомобили HMMWV, антенна спутниковой связи (речь не о Starlink) и прочее.

Примерный список помощи, опубликованный американскими журналистами:

  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов;
  • дистанционные противоминные системы;
  • автомобили HMMWV;
  • стрелковое оружие и патроны.

Напомним, указанный пакет военной помощи для Украины был анонсирован американскими СМИ. Речь шла о том, что он будет направлен на усиление усилий ВСУ по вытеснению российских оккупантов с территории страны. Также анонсировалось, что "никакого серьезного нового оружия" не будет, но помощь будет направлена на усиление уже имеющихся вооружений.

Заметим, накануне министр обороны США Ллойд Остин сообщил о передаче Украине систем ПВО NASAMS уже в начале ноября.

Кроме того, Испания передаст ВСУ пусковые установки системы ПВО Hawk.

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Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
586
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