США объявили о помощи Тайваню оружием на сумму $1,1 млрд: Китай угрожает "контрмерами"

После того, как Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню оружия на сумму 1,1 млрд. долларов, в китайском посольстве предупредили о серьезной угрозе для отношений между Вашингтоном и Пекином.

О потенциальной продаже американского оружия Тайваню в пятницу, 2 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

По информации агентства, в пакет входит 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса "воздух-воздух". В частности, это ракеты Sidewinder и сопутствующее оборудование на сумму около 85,6 млн. долларов, ракеты Harpoon и сопутствующее оборудование на сумму около 355 млн. долларов. Также речь идет о поддержке тайваньской программы радаров наблюдения и сопутствующем оборудовании на около 665,4 млн долларов.

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Как сообщает телеканал ndtv, уже через несколько часов после того, как США объявили о помощи Тайваню оружием, Китай заявил, что будет решительно принимать законные и необходимые контрмеры.

В посольстве Китая в США предостерегли, что если Соединенные Штаты не отзовут пакет поставок оружия Тайваню, это "поставит под серьезную угрозу" отношения между Вашингтоном и Пекином.

"Китай будет решительно предпринимать законные и необходимые контрмеры в свете развития ситуации", — заявил спикер китайского посольства Лю Пенгю.

Напомним, Китай после визита на Тайвань американской высокопоставленной чиновницы Нэнси Пелоси пытается искать поддержку в России.

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