Дональд Трамп и Си Цзиньпин / © Associated Press

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США объявили о заключении торгового соглашения с Китаем после двухдневных переговоров в Женеве, завершившихся достижением соглашения между сторонами.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Ожидается, что утром состоится брифинг, в ходе которого представители правительства обнародуют детали договоренностей. Министр финансов Скотт Бессент сообщил, что стороны достигли существенного продвижения по ключевым вопросам переговоров.

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«Швейцарское правительство было очень любезно, предоставив нам эту замечательную площадку, и я думаю, что это привело к большой производительности», — отметил он.

Торговый представитель США Джеймисон Грир, в свою очередь, подчеркнул, что быстрый прогресс в переговорах может свидетельствовать о том, что разногласия между сторонами были меньше, чем предполагалось.

«За эти два дня было проделано много работы. Просто помните, почему мы здесь — у Соединенных Штатов огромный торговый дефицит в размере 1,2 триллиона долларов, поэтому президент объявил чрезвычайное положение и ввел тарифы, и мы уверены, что соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Женеве стартовали новые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем по урегулированию торговой войны.

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Мы ранее информировали, что протесты разгневанных рабочих в Китае, требующие выплаты задолженности по зарплате, распространяются по всей стране после того, как введенные президентом США Трампом пошлины на китайский импорт.