США объявят новую поддержку Украине уже "на следующей неделе"

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украины для борьбы с РФ.

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер ожидает новых заявлений о помощи США Украине уже на следующей неделе.

Об этом пишет CNN.

"Мы объявляем о поставках, которые являются модным словом для обозначения вещей, которые мы предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы практически каждый день, а если не каждый день, то еженедельно, и у нас будет больше информации об этом на следующей неделе", — заявил Файнер. О какой помощи идет речь, он не уточнил.

Отвечая на вопрос, готовы ли США признать Россию государством-спонсором терроризма, Файнер сказал, что администрация продолжает рассматривать "дополнительные шаги", когда речь идет о наказании Кремля за неспровоцированное вторжение в Украину.

"Мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает на территории Украины", – отметил представитель Белого дома.

По его словам, Вашингтон и дальше будет демонстрировать свою "гибкость", даже если Россия и дальше будет атаковать на юге Украины.

"Мы продемонстрировали способность быть гибкими, чтобы корректировать нашу помощь и наш подход по мере развития военных целей России. И мы будем продолжать делать это в зависимости от того, как будут развиваться события на поле боя", – сказал представитель Белого дома.

Файнер также обратил внимание на изменение целей войны России с момента ее вторжения в Украину два месяца назад. Он отметил, что силы Кремля "решили приспособиться" перед лицом жесткого украинского сопротивления, чтобы больше сосредоточиться на захвате юга и востока страны.

Напомним, что госсекретарь США Блинкен поздравил Украину с Пасхой и упомянул о Путине.

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