США объявят новую военную помощь на $425 миллионов: что в пакете — Reuters

Предполагается, что США передадут Украине боеприпасы с лазерной наводкой для уничтожения российских дронов.

В пятницу, 3 ноября, администрация президента США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 миллионов долларов. В него войдут ракеты и боеприпасы для борьбы с беспилотниками.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Предполагается, что США передадут Украине боеприпасы с лазерной наводкой для уничтожения российских дронов на сумму около 300 миллионов долларов, но дальнобойных ракет ATACMS в пакете, вероятно, не будет.

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Еще 125 миллионов долларов пойдут на боеприпасы для NASAMS, HIMARS, артиллерии 105 и 155 миллиметров, а также на противотанковые системы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие, грузовики и т.д.

Средства на эти нужды будут предоставлены по программе содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие в промышленности, а не брать его из запасов американской армии.

Напомним, 26 октября Минобороны Дании сформировало пакет помощи на сумму свыше $520 млн, в то же время США подтвердили передачу помощи Украине на $150 млн.

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