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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США объявят решение о 400 млн долларов для Украины — Рубио сделал заявление

Марко Рубио заявил о скором решении по американской помощи Украине.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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США объявят решение о 400 млн долларов для Украины — Рубио сделал заявление

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

В ближайшее время появятся новости о 400 млн долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом США, но выплаты которых задерживаются из-за процедур в Пентагоне.

Об этом государственный секретарь США Марк Рубио заявил 3 июня во время слушаний в подкомитете Сената США, передает Reuters.

По словам Рубио, решения по средствам могут объявить «достаточно скоро». Речь идет о пакете финансирования для поддержки Украины в войне, утвержденном американскими законодателями, однако его реализация затянулась на уровне Министерства обороны США.

Детали относительно причин задержки или точных сроков выделения денег госсекретарь не уточнил.

На фоне дискуссий в Вашингтоне о поддержке Киева тема военной помощи Украине остается одной из ключевых в Конгрессе США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос Украины пока не является главным приоритетом для США. По словам президента, Украина до сих пор ожидает прибытие американской переговорной группы, однако процесс затягивается из-за других международных кризисов.

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Дата публикации
Количество просмотров
312
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