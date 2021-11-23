США одобрили новые санкции против "Северного потока-2": заявление Блинкена

США продолжают выступать против "Северного потока-2" и сотрудничают с партнерами над снижением рисков для Украины, заявил Блинкен.

США одобрили санкции в отношении двух судов и связанной с РФ компании, участвующих в реализации проекта российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена от понедельника, 22 ноября, обнародованном на сайте Госдепа.

"Государственный департамент подал в Конгресс доклад в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) от 2019 года с внесенными в него поправками", — отметил глава внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в документе упомянуты два судна и связанная с Россией компания Transadria Ltd., участвующие в строительстве трубопровода "Северный поток-2".

"В отношении Transadria введут санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как конфискованная собственность", — добавил Блинкен. Другое судно, попавшее под ограничения, не называется.

Госсек отметил продолжение противодействия США российскому газопроводу, указав, что американское правительство в целом согласовало санкции в отношении восьми человек и 17 судов.

"Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против газопровода "Северный поток-2", в частности путем санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски для Украины и прифронтовых стран НАТО и ЕС и дать отпор вредной деятельности России, в частности, в энергетической сфере", — подытожил дипломат.

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