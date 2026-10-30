США одобрили продажу Украине 500 ракет PAC-3 для Patriot: что известно

Ракеты для Patriot / © ТСН.ua

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Государственный департамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PATRIOT Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), которые используются для противодействия баллистическим и другим воздушным угрозам. В то же время в сообщении американского внешнеполитического ведомства не указано, когда именно ракеты могут поступить в Украину.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

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Решение касается возможной продажи вооружения в рамках программы «Иностранные военные продажи» (FMS). Помимо 500 ракет PAC-3 MSE, пакет предусматривает поставку запасных частей, логистического и программного обеспечения, а также других сопутствующих элементов.

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В Госдепе подчеркнули, что предложенное соглашение должно укрепить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, в частности обеспечить дальнейшее функционирование имеющихся систем Patriot в условиях постоянных российских воздушных атак.

«Предлагаемая сделка повысит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам за счет укрепления её потенциала в области интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — отметили в американском ведомстве.

Кто оплатит ракеты PAC-3 для Украины

Согласно сообщению Госдепартамента, общая ориентировочная стоимость возможной сделки составляет 2,1 млрд долларов. При этом привлечение непосредственных средств США для финансирования сделки не предусматривается.

Украина оплатит закупку ракет за счет взносов Канады, Германии и Норвегии в рамках программы JUMPSTART, а также средств, предусмотренных кредитом Европейского Союза в поддержку Украины (Ukraine Support Loan).

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«Привлечение средств США в рамках этой сделки не предусматривается», — подчеркнули в Госдепе.

Основным подрядчиком в рамках потенциального соглашения определена американская компания Lockheed Martin со штаб-квартирой в городе Бетесда, штат Мэриленд.

В США объяснили, как соглашение укрепит украинскую ПВО

В Государственном департаменте отметили, что Украина располагает необходимыми возможностями для интеграции ракет и сопутствующего оборудования в состав своих Вооруженных сил. Реализация потенциальной сделки также не потребует направления в Украину дополнительных представителей американского правительства или компании-подрядчика.

По оценке Госдепа, соглашение будет способствовать укреплению безопасности Украины, которую в Вашингтоне считают важным фактором политической и экономической стабильности в Европе. В то же время американское ведомство заверило, что возможная продажа не окажет негативного влияния на оборонную готовность Соединённых Штатов.

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Решение Госдепартамента означает одобрение возможной продажи, но не является подтверждением уже осуществленной поставки. В сообщении не приводится график передачи ракет Украине или ожидаемые сроки их поступления.

Напомним, 27 октября президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с журналистами рассказал о проблемах с поставками ракет для американских систем противовоздушной обороны Patriot. По его словам, объемы помощи со стороны США недостаточны, чтобы в полной мере защитить Украину от российских баллистических атак.

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