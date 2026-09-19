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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США одобрили продажу Украине оборонного оборудования на $2,7 млрд — что войдет в пакет

Запрос украинской стороны включает закупку и модернизацию оборонных средств, относящихся к категории не основного военного оборудования.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Конгресс США

Конгресс США / © Associated Press

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине оборудования и услуг для развития и обновления противовоздушной обороны стоимостью $2,7 млрд.

Об этом говорится в сообщении Конгресса.

Одобрение Госдепартамента касается потенциальной военной продажи, а не завершенной закупки. В него входят оборудование и услуги, связанные с обновлением и развитием украинской противовоздушной обороны.

Американское ведомство сообщило об этом в нотификации, отправленной Конгрессу США. Указанная в ней стоимость потенциальных продаж составляет $2,7 млрд.

Если закупка будет завершена, Украина должна профинансировать ее сочетанием вкладов Европы и средств программы Foreign Military Financing (FMF), сообщил Госдепартамент.

В пакет должны войти:

  • ракеты S-300 Clone и GAM-67

  • дальнобойные зенитные ракетные системы с лазерным наведением

  • импровизированные пусковые установки TEL 1.5

  • комплекты модернизации мобильных пусковых систем

  • радары RPS-202 для противодействия беспилотникам

  • запчасти, программное обеспечение, ремонтное, техническое и логистическое обслуживание

По данным ведомства, средства FMF для этого были ассигнованы при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Напомним, европейские союзники экстренно закупят для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, чтобы помочь отразить ожидаемые зимние атаки россиян на критическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что возврат 20-процентного налога на добавленную стоимость (НДС), вступивший в силу в январе 2026 года, стал серьезным ударом для обеспечения украинской армии и привел к огромному дефициту наземных роботизированных комплексов на передовой.

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