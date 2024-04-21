США одобрили военную помощь Украине: в Кремле разразились угрозами Вашингтону

В России на решение США традиционно отреагировали угрозы.

В Кремле недовольны решения Конгресса США принять законопроект о помощи Украине. Там угрожают "безусловным и решительным отпором".

Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передают российские пропагандисты.

РосСМИ пишут, что Захарова, комментируя выделение американской помощи Киеву, заявила, что "действия Вашингтона как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор".

Следует отметить, что накануне Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине. Помощь американских партнеров была заблокирована в течение пяти месяцев.

ТСН.ua собрал все, что известно о голосовании и реакции мира.

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