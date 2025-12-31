США официально поздравили Россию с Новым годом и вспомнили о войне (видео)

Временный поверенный в делах США в России Дж. Дуглас Дайкхаус поздравил страну-агрессора с Новым годом / © скриншот с видео

Посольство США в России опубликовало поздравление для страны-агрессора с наступающим Новым годом. Авторы поздравления вспомнили усилия президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Соответствующее заявление и видеоролик появились на Facebook-странице дипломатического учреждения.

«Посольство США в Москве поздравляет вас с Новым годом!» — говорится в заметке дипломатического ведомства.

На опубликованном видео свои поздравления для россиян озвучил временный поверенный в делах США в России Дж. Дуглас Дайкхаус.

«Дорогие друзья, с Новым годом! С наступлением Нового года от имени американского народа искренне поздравляю вас и ваши семьи. Дух этого сезона побуждает к размышлениям, обновлению и надежде. Это время, когда люди во всем мире останавливаются, чтобы задуматься не только над тем, где они были, но и над тем, куда стремятся двигаться дальше», — рассказал в поздравлении Дайкхаус.

Он отметил, что последние годы принесли трудности, потери и разделения. Однако история напоминает, что «конфликт не определяет будущее, если мы сами этого не позволим». Представитель США акцентировал, что смена года дает возможность двигаться вперед, искать мира как общей ответственности и общей выгоды.

«Президент Дональд Дж. Трамп последовательно подчеркивал важность прекращения российско-украинской войны. Его администрация упорно работала над поощрением диалога и конкретных действий, ища путь к миру, который уважает суверенитет государств и одновременно ставит в приоритет безопасность и стабильность региона», — высказался американский дипломат.

Он добавил, что усилия Трампа заложили основу для дальнейшего взаимодействия и переговоров, а преданность дипломатии остается маяком надежды для американского и российского народов.

"Американцев и россиян объединяют глубокие традиции стойкости, творчества и любви к своей родине. Эти общие черты могут стать основой для построения более мирного будущего. Желаю здоровья, мира и благополучия в новом году!» — резюмировал Дайкхаус.

Напомним, 21 декабря в Кремле информировали, что планируют отправить Трампу поздравления с Рождеством и Новым годом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал этот шаг проявлением «вежливости». Ранее представитель российского диктатора Дмитрий Песков отмечал, что о решении Владимира Путина поздравить американского коллегу будет сообщено отдельно.