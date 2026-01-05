- Дата публикации
США официально провозгласили Западное полушарие "своим": резонансное заявление Госдепа
Госдеп назвал Западное полушарие «своим», где Трамп «не позволит угрожать безопасности».
Госдеп США 5 января опубликовал резонансное заявление, назвав Западное полушарие американским.
Об этом говорится на странице Государственного департамента по соцсети Х.
«Это наше полушарие, и президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности», — написали в Госдепе на фоне суда над экс-диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро в Нью-Йорке.
Ранее схожим заявлением отметил глава Госдепа госсекретарь Марко Рубио.
«Это Западное полушарие. Здесь мы живем — и мы не позволим Западному полушарию стать базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов», — говорил он вчера, 4 января.
Заметим, что тезисы об американском Западном полушарии являются намеком на Доктрину Монро, провозглашенную в 1823 году тогдашним президентом США Джеймсом Монро. Она базируется на лозунге «Америка для американцев».
Доктрина предполагала существование разделения мира на сферу влияния Америки и Европы, невмешательство американцев в европейские конфликты и призывала европейские государства не вмешиваться в дела независимых государств Американского континента, рассматривая Америку как сферу влияния исключительно Соединенных Штатов.
«Доктрина Монро — это великое дело, но мы его значительно превзошли — очень значительно. Согласно нашей новой стратегии национальной безопасности, американское доминирование в Западном полушарии больше никогда не будет подвергнуто сомнению», — заявлял на днях президент Трамп.
При этом Трамп пошутил, что внешнюю политику США теперь называют доктриной Донро — от имени Дональд.
Добавим, что на странице Госдепа на русском языке была опубликована другая картинка с подписью: «Президент Трамп — человек дела Не знали? — Теперь знаете. Не играйте в игры с президентом Трампом.
Напомним, что 3 января Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле.
Впоследствии президент США заявил, что американские военные захватили вместе с супругой и увезли из страны диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.